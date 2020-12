Covid Campania, De Luca: “No agli spostamenti dai piccoli comuni”

“Non ci sarà mobilità per comuni sotto i 5mila abitanti, ci sarà una ordinanza che lo vieta”, ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta settimanale per fare il punto sull'emergenza Covid

“In Campania seguiamo la strada del massimo rigore per riaprire tutti e per sempre”, ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook settimanale per fare il punto sull'emergenza Covid e sulle misure da prendere per il periodo festivo. Proprio su quest'ultimo tema il governatore ha annunciato che “non ci sarà mobilità per comuni sotto i 5mila abitanti, ci sarà una ordinanza che lo vieta”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

15:06 – De Luca: “Abbiamo retto l'onda di contagio”

“Abbiamo retto l'onda del contagio degli scorsi mesi, abbiamo preso misure di guerra per il nostro sistema sanitario, ma abbiamo retto. Questo è stato possibile anche grazie alcune misure che abbiamo preso: ad agosto abbiamo fatto filtro per chi rientrava in Campania dalle vacanze, abbiamo chiuso le scuole un mese prima rispetto la decisione nazionale e abbiamo preso misure prima rispetto agli altri e ci hanno consentito di salvarci”.