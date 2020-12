Spari durante una rapina a una farmacia nel Napoletano: nessun ferito

Sul posto è intervenuto un vigile urbano, allertato da alcuni passanti. Mentre l'agente si avvicinava alla farmacia, il 'palo' lo ha visto e sparato un colpo in aria per intimidirlo

Una rapina è stata messa a segno ieri sera in una farmacia a Villaricca, nel Napoletano. Due banditi sono arrivati a bordo di uno scooter in corso Vittorio Emanuele, poi uno dei due rapinatori, armato, è rimasto fuori dal negozio per fare da 'palo' mentre l'altro è entrato. Sul posto è intervenuto un vigile urbano, allertato da alcuni passanti. Mentre l'agente si avvicinava alla farmacia, il 'palo' lo ha visto e sparato un colpo in aria per intimidirlo. Lo stesso ha fatto il vigile. A quel punto però i due si sono dati alla fuga, dopo essersi impossessati di circa mille euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Villaricca, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.