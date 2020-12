Incidente sul lavoro a Salerno, muore un operaio 47enne

Un operaio di 47 anni è morto ieri a Salerno in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento della zona industriale. L'uomo, a quanto si apprende da fonti investigative, è caduto da un'altezza di sei metri mentre stava effettuando un intervento di manutenzione sul tetto. L'impatto gli ha provocato gravissime lesioni. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. I carabinieri del comando provinciale di Salerno, guidati dal colonnello Gianluca Trombetti, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.