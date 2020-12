Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continua a scendere la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono 1340 i casi positivi - 87 sintomatici - su 18.023 tamponi esaminati.

Intanto, lo stilista Rocco Barocco è guarito dal Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:22 - A Napoli sequestrati 3.456 pillole anti Covid

A Napoli la guardia di finanza ha sottoposto a sequestro, nel quartiere Gianturco del capoluogo, 144 confezioni di farmaci provenienti dalla Cina "spacciati" come cura anti Covid. In particolare, i finanzieri hanno rinvenuto nel negozio di un parrucchiere di origine cinese le 144 confezioni contenenti complessivamente 3.456 pillole commercializzate senza alcuna autorizzazione e con istruzioni e scritte esclusivamente in lingua cinese. Nessun farmaco può essere commercializzato in Italia in assenza dell'autorizzazione dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, che esegue su ciascuno di essi delle valutazioni chimico - farmaceutiche, tossicologiche e biologiche, al fine di testarne l'efficacia e la non pericolosità.



8:20 - In Campania ancora in calo la curva dei contagi

Continua a scendere la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.340 i casi positivi - 87 sintomatici - su 18.023 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi è del 7,43%. Si alza il numero dei decessi: sessantatré i casi, 17 nelle ultime 48 ore e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri. E aumenta anche il numero dei guariti: 2.962 a fronte dei 2.189 di ieri. Questo il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 144; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.828.

8:16 - Covid Campania, guarito lo stilista Rocco Barocco

È guarito dal Covid ed è tornato in una delle sue residenze in Campania lo stilista Rocco Barocco. L'inventore della griffe RB ha trascorso oltre un mese nell'Ospedale del Mare a Napoli per terminare poi la sua degenza nella Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei dalla quale è stato dimesso ieri. Lo stilista, i cui capi sono indossati dallo star system internazionale, ha fatto sapere di essere stato assistito con grande professionalità ed affetto nei due centri Covid dove è stato ricoverato e ora, dopo un periodo di riposo, potrà dire di aver lasciato alle spalle un'avventura che ha condiviso con altri pazienti ed i tanti medici, professionisti ed infermieri che gli sono stati vicino.