Maltempo Campania, notte di piogge: si allarga la voragine a Giugliano

Continua a destare preoccupazione la voragine di Giugliano che da circa 72 ore costringe all'isolamento circa 50 famiglie nel Napoletano, rendendo impossibile l'accesso alle loro abitazioni. Le abbondanti piogge della notte hanno ulteriormente allargato la frana di via Reginelle Licola, come hanno potuto constatare i vigili del fuoco di Napoli in occasione del monitoraggio svolto alle prime ore del giorno. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzato il passaggio dei residenti attraverso un fondo privato adiacente. Nei giorni scorsi una palazzina è stata sgomberata per precauzione. (METEO - LE PREVISIONI)

Gli altri interventi per il maltempo

La voragine di Giugliano rappresenta la situazione più importante legata al maltempo che in queste ore sta flagellando la città Napoli e la provincia. Interventi di routine si segnalano nel capoluogo per qualche cornicione pericolante e per un palo piegato dal vento nei pressi di una pompa di benzina a via Terracina, quartiere Fuorigrotta, che ha richiesto l'intervento dei vigili.