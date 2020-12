Torre del Greco, sorpreso con droga sotto sedile dell'auto: arrestato

L'arresto è stato compiuto dagli agenti del commissariato di via Sedivola che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno controllato il giovane in via Fontana

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo essere stato sorpreso in possesso di duecento grammi di hashish, divisi in due panetti, che aveva nascosto sotto sotto il sedile della sua auto. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato compiuto dagli agenti del commissariato di via Sedivola che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana il giovane.