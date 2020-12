Maltempo, vento forte: fermi gli aliscafi per Ischia e Procida

Fermi anche alcuni traghetti in partenza dal porto di Napoli e da quello di Pozzuoli. A causa del forte vento di Libeccio è probabile che saranno sospesi anche i servizi previsti per il pomeriggio e la serata

Collegamenti marittimi a singhiozzo per Procida ed Ischia questa mattina a causa delle avverse condizioni meteo marine nel golfo di Napoli. Sospese tutte le corse degli aliscafi e parte di quelle effettuate con i traghetti, sia dal porto di Napoli che da quello di Pozzuoli. A causa del forte vento di Libeccio è probabile che saranno sospesi anche i servizi previsti per il pomeriggio e la serata. (LE PREVISIONI METEO IN CAMPANIA)