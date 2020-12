Torre Annunziata, nasconde droga nella calza per l'Epifania: arrestato

Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato e sequestrato 35 grammi di marijuana e vario materiale per il taglio e il confezionamento, tutto nascosto all'interno di una calza per la Befana

Un uomo, pregiudicato di 35 anni di Torre Annunziata che si trovava ai domiciliari, ha nascosto la droga nella calza della Befana nel tentativo di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, che però lo hanno scoperto e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

I controlli

I militari, durante un servizio notturno, si sono recati a casa dell'uomo per un controllo. All'interno dell'appartamento però, oltre al 35enne, i carabinieri hanno trovato anche altri due giovani. Scattata la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 35 grammi di marijuana e vario materiale per il taglio e il confezionamento, tutto nascosto all'interno di una calza per l'Epifania. I carabinieri si sono in particolare insospettiti perché appariva prematura la presenza del dono legato alla festività dell'Epifania. L'arrestato è ora in attesa di giudizio.