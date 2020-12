Napoli, non paga il pedaggio in tangenziale per sei anni: denunciato

Copriva la targa del proprio motorino mentre passava attraverso i varchi telepass e così è riuscito a non pagare i pedaggi in tangenziale per anni: per questo un 52enne napoletano è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.

Le indagini sono scattate a seguito di una querela della società Tangenziale di Napoli che contestava l'elusione del pagamento del pedaggio autostradale dal mese di novembre del 2014 al mese di agosto del 2020. Quindi gli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, sono riusciti ad accertare che l'uomo, al momento del transito nelle piste Telepass, copriva parzialmente la targa con scotch adesivo o del fango. I poliziotti, da un'attenta analisi dei fotogrammi, hanno individuato il numero di targa risalendo al 52enne.