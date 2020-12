Covid Napoli, partorisce in casa ma neonata muore: procura indaga

Il marito della donna ha presentato una denuncia al commissariato Arenella dichiarando che l'ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezzora dalla chiamata, senza opportune attrezzature come l'incubatrice. Si indaga contro ignoti per omicidio colposo

Una neonata, partorita da una donna positiva al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA) dopo sei mesi di gestazione, è morta dopo la nascita avvenuta prematuramente in un'abitazione del Borgo di Sant'Antonio a Napoli. Secondo fonti di stampa, sul caso la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

La denuncia

Il marito della donna ha presentato una denuncia al commissariato Arenella dichiarando che l'ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezzora dalla chiamata, senza opportune attrezzature come l'incubatrice, e che, a suo parere, la figlia poteva essere salvata.