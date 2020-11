Napoli, venerdì 4 dicembre sciopero Anm di quattro ore

A Napoli sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale venerdi 4 dicembre. A promuoverlo sono le sigle sindacali Fit Cisl e Faisa Cisal. Lo sciopero è indetto dalle 11 alle 15. L'Anm informa che l'eventuale interruzione dei servizi di trasporto verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Le info

Le Funicolare Chiaia, Centrale e Montesanto effettueranno l'ultima corsa alle 10:40 e riprenderanno il servizio con prima corsa pomeridiana delle 15:20. L'azienda ricorda che l'impianto di Mergellina è chiuso e che le modalità seguono quelle del servizio bus navetta sostitutivo. Per quanto riguarda la linea 1 della metropolitana l'ultima corsa del mattino garantita da Piscinola è alle 10:30 e da Garibaldi alle 10:30. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15:51 e da Garibaldi alle ore 16:31. Le linee di superficie: (tram, bus, filobus) subiranno lo stop al servizio dalle 11 alle 15. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l'inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Le motivazioni

Le motivazioni alla base dello sciopero riguardano turni di lavoro e lo straordinario del personale, le attività di sanificazione, pulizia e manutenzione di mezzi e luoghi di lavoro. L'azienda evidenzia che i dati di adesione allo sciopero del 13 novembre 2020, proclamato da diversi sindacati, ha fatto registrare il 71% di adesione del personale della linea 1 metropolitana e l'82% di quello in servizio sugli impianti Funicolari con l'interruzione dei servizi. In superficie (bus, tram e filobus) hanno invece circolato il 49% dei mezzi programmati mentre l'adesione allo sciopero del personale in turno è stata del 51%.