Ordigno esplode sotto un’auto nel Napoletano: nessun ferito

Un ordigno artigianale sistemato sotto un'autovettura è esploso la notte scorsa a Volla (nel Napoletano). La macchina, fanno sapere i carabinieri, è in uso ad una guardia giurata 27enne. L'uomo, ex cantante neomelodico, è incensurato. Sono rimaste danneggiate anche altre due auto e sono andati in frantumi i vetri delle abitazioni poco distanti. L'esplosione non ha provocato feriti. Sono in corso le indagini dei militari della Compagnia di Torre del Greco.