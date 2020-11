Casandrino, rapina a portavalori: rubati soldi e una pistola

I quattro rapinatori, che erano a bordo di un'auto, si sono impadroniti della pistola di una delle guardie giurate e di un plico contenente denaro appena ritirato in un supermercato

Un furgone portavalori è stato assaltato a Casandrino, in provincia di Napoli, da quattro persone armate e con il volto mascherato poco dopo le 11.30. I banditi, che erano a bordo di un'auto, si sono impadroniti della pistola di una delle guardie giurate che erano sull'automezzo e di un plico contenente denaro appena ritirato dai Vigilantes al supermercato Lidl. L'ammontare della rapina non è stato ancora quantificato. Sull' assalto sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Giugliano.