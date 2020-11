Morto Maradona, il tweet del Napoli: Per sempre, ciao Diego

"Quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime", scrive il club sul proprio profilo

Una foto di Maradona che esulta in maglia azzurra e la scritta "Per sempre" con un simbolo del cuore in azzurro. Così il Napoli reagisce su Twitter alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. "Ciao Diego", scrive il club. E, in un secondo tweet, aggiunge: "Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole", conclude.