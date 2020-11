Napoli, sciopero di 4 ore sui mezzi Eav domani 25 novembre

L'organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero di quattro ore per domani, dalle 9 alle 13, che coinvolgerà i mezzi dell'Ente autonomo Volturno. Le ultime corse garantite prima dello sciopero lungo le linee della Circumvesuviana, riporta Eav sul proprio sito internet, sono programmate dalle 8.15 alle 8.49 mentre la ripresa della circolazione è prevista a ridosso delle 15.

Sindacato Orsa: "Numerose aggressioni ai conducenti"

Già oggi intanto è in vigore la limitazione del servizio in alcune fasce orarie, con sospensione dalla tarda mattinata al primo pomeriggio e dopo le 20, cui si aggiungono le soppressioni di altri sette treni. Uno stato di cose che ieri avrebbe provocato, stando alla denuncia del sindacato Orsa, anche tensioni tra viaggiatori e dipendenti Eav, che in una nota parla di ''numerose aggressioni, certamente molto animate ma fortunatamente solo verbali, nei confronti di quei soggetti presenti regolarmente al proprio posto di lavoro. Aggressioni - l'accusa del sindacato - determinate sicuramente dalle dichiarazioni che il presidente ha rilasciato sui giornali, 'manganellando' com'è suo costume i dipendenti dell'Eav e che hanno contribuito ad infervorare ulteriormente i viaggiatori, già peraltro frustrati dalle pochissime corse treno 'sopravvissute' e dai ritardi dovuti ai guasti, oramai endemici''.