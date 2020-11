Napoli, minaccia familiari con forbici per soldi droga: arrestato

Un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, armato di forbici ha preseto dai familiari i soldi per la droga. I Carabinieri sono intervenuti questa notte e lo hanno arrestato nel quartiere di Bagnoli, a Napoli. I militari – allertati dal 112 - del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno bloccato con l'accusa di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa di giudizio.

La vicenda

L'uomo - armato di forbici - pretendeva del denaro per comprare la droga e ha minacciato suo fratello. L'anziana madre ha tentato di calmarlo ricevendo uno schiaffo. Le vittime sono fuggite in strada e hanno trovato la "gazzella" dei Carabinieri. Questo è stato l'ultimo episodio di una serie di violenze già denunciate dalla madre. I militari sono entrati in casa hanno condotto l'uomo in caserma. Lì, il 46enne ha capito di essere in stato di arresto ed ha iniziato a danneggiare alcuni mobili prendendoli a calci. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e arrestato.