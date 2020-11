Covid Napoli, percepivano bonus spesa senza diritto: 700 sanzioni

Oltre 700 persone sono state sanzionate dalla guardia di finanza di Napoli per aver ottenuto indebitamente il Bonus spesa legato all'emergenza Covid- 19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA).

Secondo le fiamme gialle i trasgressori hanno dichiarato, diversamente dal vero, di trovarsi in condizioni di difficoltà economica o di indigenza tali da non poter comprare generi alimentari e di prima necessità. Tra le persone sanzionate anche congiunti di esponenti della criminalità organizzata. Nel complesso sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 250.000 euro per indebita percezione di erogazioni pubbliche. I trasgressori sono stati segnalati agli Enti Comunali per recuperarare le somme indebitamente percepite.

Le violazioni

Dai controlli è emerso che uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo stipendio o una pensione, anche per cospicui importi, percepito il Reddito di Cittadinanza, l'indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate oppure alterato il proprio stato di famiglia indicando soggetti fittizi o non residenti per incrementare la somma da percepire. Tanti i casi accertati: si va dai coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare, a soggetti che già percepivano l'assegno di mantenimento per separazione, a titolari di Partita Iva. Nella maggior parte dei casi i nuclei familiari monitorati hanno indicato un Isee con un valore inferiore a quello previsto. Emblematico il caso di una donna che ha presentato un'attestazione Isee pari a 4.895 euro, quando in realtà , era di oltre 67.000 euro. Sui propri conti correnti aveva 325.000 euro e disponeva di un patrimonio immobiliare del valore di circa 36.000 euro.