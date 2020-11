Covid, De Luca: "Ispettori in Campania cialtronata propagandistica"

È terminata la diretta su Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con tutti gli aggiornamenti sulla situazione Covid nel territorio regionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

15:05 - De Luca: "Da ministri M5S sciacallaggio su Campania"

"Ci sono comportamenti che non sono trasparenti e non vanno bene - sottolinea il presidente della Regione Campania Vincenzo parlando nell'appuntamento social del venerdì dei rapporti tra Regione Campania e Governo - c'è ad esempio un consulente del ministro che parla con un livello di pressapochismo che non è possibile. O va a casa lui o va casa il ministro. Ho parlato col presidente del Consiglio perchè un suo ministro, Spadafora, aveva fatto un atto di sciacallaggio. Gli ho chiesto di intervenire perche' i suoi ministri non facessero sciacallaggio politico. Il presidente non sapeva, ha detto faro', diro' ma non e' successo niente dopodiche' abbiamo sentito le parole di un ministro improbabile, Bonafede, conosciuto nell' ambiente come il ministro bonanotte, e poi e' intervenuto un altro concittadino, Di Maio, che ha fatto sciacallaggio dicendo cose intollerabili. Rinnovo la sfida a tutti di un dibattito in tv sperando che i miei interlocutori non facciano i conigli e continuino a scappare". "Ora - ha proseguito De Luca - noi vogliamo collaborare con tutti ma se i ministri del governo continuano a fare sciacallaggio la collaborazione è difficile. Tutto questo - ha concluso - per dire che ci sono cose che non sono trasparenti e non va bene nulla".

15:00 - De Luca: "Ma quale zona rossa, in Campania zona rosè"

"Ma quale zona rossa, è stato giusto chiuso qualche negozio. In Campania abbiamo istituito non la zona rossa ma una zona rosè. Una zona - ha proseguito De Luca citando i versi di una canzone popolare molto nota negli anni '60 - fiorin fiorello l'amore e' bello vicino a te. Ma dobbiamo avere carità cristiana in questo periodo - ha concluso il governatore - lasciamo perdere".

14:55 - De Luca al Governo: "Collaborazione richiede correttezza"

Sì alla collaborazione tra Regione e governo ma a patto che ci siano "buona educazione e una correttezza di fondo reciproca". Sono i requisiti richiesti dal presidente della Campania Vincenzo De Luca per unire le forze con l'esecutivo nella lotta al Covid-19. "Ben vengano tutti gli sforzi possibili per il massimo massimo della collaborazione tra territori e governo nazionale - ha spiegato nel corso del suo appuntamento settimanale sui social - pero' se non vogliamo che gli appelli siano tempo perso e rimangano petizioni di principio bisogna parlare chiaro e dirsi la verita'. Ci devono essere dei presupposti senza i quali la collaborazione diventa impossibile. Il primo presupposto è la buona educazione e la correttezza reciproca. Mi riferisco al governo e ad alcuni ministri".

14:50- De Luca: "Ispettori in Campania cialtronata propagandistica"

"Sono arrivati degli ispettori in Campania, un'altra cialtronata tutta propagandistica, che serviva, come la zona rossa, a parare l'onda di sciacallaggio politico mediatico. Bisognava far finta di mettere qualcosa insieme e ancora oggi - ha sottolineato De Luca - la regione non è a conoscenza delle relazioni degli ispettori. Sono sui giornali ma noi non ne siano stati informati".

14:45 - De Luca: "In Campania nessuna lite, soltanto uno a Napoli che litiga da solo"

"In Campania non c'è nessuno che sta litigando. C'e' soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo e fa sciacallaggio per farsi pubblicita' e per nascondere la propria nullità amministrativa e il fatto che non abbia fatto nulla per affrontare il virus". Cosi' il governatore campano Vincenzo De Luca in apertura del suo settimanale intervento su Facebook. "Qui - ha ribadito De Luca - litiga solo uno. Bisogna avere il coraggio di dire la verità e rispettare chi passa il tempo a lavorare".