Caivano, tentano furto in abitazione e speronano auto dei carabinieri

Hanno prima tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione, poi nella fuga hanno speronato l’auto dei carabinieri, intervenuti dopo segnalazione. È accaduto intorno alle 13 di oggi a Caivano, nel Napoletano. Un pattuglia dei militari dell'Arma è arrivata in via Imbriani dove, vedendo una vettura sospetta, hanno fermato la loro macchina di traverso in mezzo alla strada, per evitare ai malviventi di fuggire. Tuttavia, l’uomo alla guida ha fatto marcia indietro per prendere la rincorsa, e si è scagliato a tutta velocità contro la vettura dei carabinieri. I due militari a bordo sono riusciti a scendere in tempo, mettendosi in salvo.

Le ricerche

Per fermare l'auto dei fuggitivi, i carabinieri hanno anche esploso alcuni colpi ad altezza delle gomme, ma inutilmente. Capillari le ricerche dei fuggitivi a bordo di un'Audi, e non si esclude che i ladri provenissero da qualche campo rom campano. Sequestrati un piede di porco e dei guanti abbandonati.