Covid Campania, diretta di De Luca: “In calo percentuale di positivi”

È iniziata la diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con gli aggiornamenti sulla situazione Covid nella regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

15:12 - De Luca: “Da 3-4 giorni in calo la percentuale di positivi”

"Oggi in Campania sono 3.900 nuovi contagi con una percentuale di positivi su 25mila tamponi che è del 16,5%. Da 3-4 giorni la percentuale di positivi scende leggermente, speriamo sia una tendenza", ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "190 persone sono ricoverate in terapia intensiva, il 27% di occupazione delle terapie - ha aggiunto - I posti letto sono sufficienti oltre 500 disponibili per pazienti Covid". Ad oggi, la Campania, "continua ad avere il tasso più basso di mortalità per Covid".

De Luca: “Quella del Governo è stata una scelta sbagliata”

15:20 - “La Campania era per chiudere tutto a ottobre, il Governo ha fatto un'altra scelta, ha deciso di fare iniziative progressive, di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cosiddetta risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata, perché il contagio non aumenta in modo lineare, ma esponenziale", ha aggiunto De Luca. "Questa scelta del Governo - aggiunge - ha fatto perdere due mesi preziosi, nel corso dei quali abbiamo avuto un incremento drammatico dei contagi e dei decessi".