Whirlpool Napoli, protesta degli operai all’aeroporto di Capodichino

"Alla luce delle informazioni di mercato del settore che indicano la stessa Whirlpool in crescita importante, la Electrolux e la Candy che investono in Italia proprio sullo stesso prodotto di Napoli, le lavatrici alto di gamma, è sempre più incomprensibile - afferma Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania - la scelta dell'azienda e non accettabile l'impotenza del Governo nell'imporre il rispetto degli accordi che prevedevano il rilancio di Napoli”.

Le magliette sull’opera di Jago

Ieri, alcune magliette con la scritta “Whirlpool Napoli non molla”, divenute simbolo della protesta da due anni a questa parte, sono state appoggiate sull’opera di Jago dal titolo 'Look down', esposta in piazza del Plebiscito a Napoli e rappresentata da un bimbo in catene. "Una maglietta che copre il bambino dal freddo - spiega Vincenzo Accurso, Rsu della fabbrica -. Quella statua è un invito a guardare chi è in basso, chi è in difficoltà, chi è in una condizione di disagio. Come noi".