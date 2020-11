Napoli, incidente su A1: tir invade corsia opposta e perde carico

Il tratto compreso tra la Diramazione per Capodichino e l'allacciamento con la A3 (Napoli-Salerno), in direzione del capoluogo campano, è chiuso dalle 11 di stamattina. Pesanti ripercussioni sul traffico

A causa di un incidente che ha visto coinvolto un tir, è stato chiuso intorno alle 11 il tratto dell'A1 Milano-Napoli compreso tra la Diramazione per Capodichino e l'allacciamento con la A3 (Napoli-Salerno), in direzione Napoli. Pesanti le ripercussioni sul traffico: attualmente si registrano cinque i chilometri di coda.

L’incidente



Il conducente del tir, che viaggiava in direzione sud, ha perso il controllo del mezzo pesante, invadendo la carreggiata opposta e perdendo il carico, mentre il serbatoio, per via dei danni riportati, ha perso carburante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

La nota di Autostrade

In una nota, Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti "diretti verso la A3 Napoli - Salerno di prendere la Tangenziale di Napoli, quindi uscire a Corso Malta e seguire la viabilità ordinaria in direzione Via Marina, per poi entrare in A3 presso lo svincolo di San Giovanni. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Salerno, si consiglia di percorrere la A30 Caserta - Salerno”.