Napoli, rubano orologio da 22mila euro: arrestate due persone

Il fatto è accaduto in via Paladino lo scorso 15 ottobre. Vittima una coppia di turisti in vacanza nella città partenopea, che ha denunciato l'accaduto. Nelle scorse ore sono stati individuati i due malviventi

Avrebbero seguito e malmenato una coppia di turisti inglesi in vacanza a Napoli per rubare un orologio dal valore di circa 22mila euro. Con questa accusa gli agenti della squadra mobile della questura, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale partenopeo, hanno arrestato nelle scorse ore M. S. e V. F., di 29 e 28 anni.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, lo scorso 15 ottobre la coppia stava passeggiando in via Paladino con il figlio piccolo, adagiato nel passeggino, quando i due malviventi si sarebbero posizionati davanti alla carrozzina, impedendo ai due turisti qualsiasi possibilità di allontanarsi. Quindi avrebbero strappato dal polso con violenza il prezioso orologio. Nelle concitate fasi dell'evento delittuoso, i due coniugi sono anche stati malmenati, riportando delle lesioni agli arti superiori giudicate guaribili in sette giorni. A seguito della denuncia della vittima la polizia ha avviato le indagini recuperando anche la refurtiva.