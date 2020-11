Salerno, anziani bloccati in casa da incendio: salvati

I due anziani cercavano invano di spegnere l'incendio e hanno iniziato a gettare acqua sul rogo domando le fiamme nell'attesa dei vigili del fuoco che in seguito hanno messo in sicurezza l'area

Anziani bloccati in casa a causa di un incendio e messi in salvo dai carabinieri. Il fatto è accaduto questa notte a Salerno quando i militari sono intervenuti in piazza Mazzini. Così carabinieri hanno trovato alcune persone riversatesi in piazza a causa del rogo e hanno scoperto che all'interno dell'appartamento in fiamme, al terzo piano al di sopra di un bar, potevano esserci due persone anziane. Poi salvati. I due anziani cercavano invano di spegnere l'incendio e hanno iniziato a gettare acqua sul rogo domando le fiamme nell'attesa dei vigili del fuoco che in seguito hanno messo in sicurezza l'area. A destare preoccupazione, anche una rilevante fuga di gas dalle condutture del palazzo che ha reso necessario l'intervento dell'azienda Salerno Energia Distribuzione per interrompere la fornitura. Uno dei due anziani ha riportato lievi ustioni ad una mano nel tentativo di spegnere l'incendio.

L'incendio a Castel Volturno

Non solo. Un incendio è divampato nella notte in viale Taro nel Comune di Castel Volturno in una villetta di due piani. Le fiamme uscivano dalle finestre del piano terra e si erano propagate all'interno di tutto il piano. Nessuna persona è rimasta ferita.