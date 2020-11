Ercolano, colpo d'arma da fuoco contro una mansarda

Ad Ercolano, in provincia di Napoli, un colpo d'arma da fuoco è stato esploso contro la mansarda di un'abitazione privata in via Viola, senza provocare feriti.

La vicenda

L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 23. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ritrovato un foro sulla mansadra e sul selciato un bossolo calibro 9x21. La scientifica ha effettuato i rilievi. Ascoltati dagli investigatori, i residenti nell'abitazione hanno escluso di aver ricevuto minacce.