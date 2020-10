Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a squadre Usar e unità cinofile. Sono in corso le ricerche per verificare l'eventuale presenza di persone sotto le macerie.

È crollata una palazzina in via Innominata a Napoli. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme a squadre Usar e unità cinofile, l'edificio era utilizzato da persone senza fissa dimora. Sono in corso le ricerche per accertare l'eventuale presenza di persone sotto le macerie.