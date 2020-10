Rapinano portavalori nel Beneventano, banditi in fuga col bottino

I due malviventi hanno bloccato e minacciato due vigilanti che stavano scaricando il plico con i soldi destinati all'ufficio postale di Montesrachi e poi sono fuggiti. In corso di quantificazione il bottino

Due banditi, con il volto coperto e probabilmente armati, hanno rapinato questa mattina due vigilanti che stavano scaricando il plico con i soldi destinati all'ufficio postale di Montesarchio, in provincia di Benevento. Le guardie sono stati bloccate e minacciate dai due rapinatori i quali si sono fatti consegnare il denaro per poi fuggire. Sull'accaduto indagano i carabinieri mentre è in corso di quantificazione il bottino.