Aversa, pusher con reddito di cittadinanza: arrestato

In provincia di Caserta la guardia di finanza di Aversa ha sequestrato circa 16 chili di marijuana. Arrestato un uomo di 32 anni percettore del reddito di cittadinanza: adesso il beneficio gli sarà revocato.

L'arresto

L'uomo è stato intercettato mentre viaggiava in auto con una coetanea in direzione della Capitale sull'autostrada A1, all'altezza della barriera di "Napoli Nord". Insospettiti dallo stato di agitazione del conducente, i finanzieri hanno ispezionato l'auto e trovato circa 16 chili di marijuana confezionati in sacchi termosaldati e nascosti in un vano del bagagliaio.