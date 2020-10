Napoli, trovate armi e munizioni in barattolo del caffè

Cinquanta munizioni e un caricatore nascosti in un barattolo del caffè. Tutto questo è sato scoperto dalla guardia di finanza in un'area montuosa del Comune di Lettere, già utilizzata in passato per l'occultamento di armi.

Il ritrovamento

In particolare, i finanzieri - nel corso di una perlustrazione di un fondo agricolo coltivato e delimitato da un muro - hanno individuato un'intercapedine all'interno della quale erano nascoste delle cartucce. Nello specifico, le 32 munizioni calibro 7.65, le 18 munizioni calibro 9 e il caricatore, perfettamente lubrificato e di recente fabbricazione, sono stati scoperti in un barattolo di caffè.