Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:48 - Sospeso mercato settimanale a Ercolano

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, si dice ''molto preoccupato'' per l'aumento dei contagi Covid e per questo ha deciso con apposita ordinanza la sospensione del mercato settimanale di piazza Pugliano, e la chiusura di tutti i circoli ricreativi e i centri per gli anziani. ''L' Asl mi ha comunicato che dal primo ottobre, ad Ercolano ci sono 137 positivi al Coronavirus. Sono tutti in buone condizioni di salute e in isolamento. Ma il dato più preoccupante è che registriamo una notevole impennata di tamponi positivi nelle ultime 72 ore'' . Sono molto preoccupato per l'aumento dei contagi. La situazione è molto seria e va affrontata con responsabilità e rigore da parte di tutti''. Da qui l'invito rinnovato alla ''massima prudenza, a rispettare la distanza di sicurezza e ad utilizzare le mascherine''.

7:43 - In Campania 1.760 positivi

Forte balzo in avanti dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760. I tamponi effettuati sono stati 13.878. I morti sono 11, deceduti tra il 17 e il 20 ottobre. Sul totale dei 1.760 positivi, 99 sono sintomatici e 1.661 asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è ora di 30.484 mentre i tamponi effettuati sono stati 802.965.