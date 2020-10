Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi23 ottobre e fino al 13 novembre (o al prossimo Dpcm di Palazzo Chigi) alle ore 23 su tutta la Regione scatta il coprifuoco: fino alle 5 del mattina devono chiudere tutte le attività commerciali, i bar, i ristoranti, le attività sociali e ricreative. I commercianti e gestori dei locali hanno mezz’ora di tempo per rientrare a casa entro le 23:30.

Intanto, ieri si sono registrati 1.541 nuovi casi in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:42 - Prima notte di chiusura stasera anche in Campania

Da oggi23 ottobre e fino al 13 novembre (o al prossimo Dpcm di Palazzo Chigi) alle ore 23 su tutta la Regione scatta il coprifuoco: fino alle 5 del mattina devono chiudere tutte le attività commerciali, i bar, i ristoranti, le attività sociali e ricreative. I commercianti e gestori dei locali hanno mezz’ora di tempo per rientrare a casa entro le 23:30. Le eccezioni riguardano solo motivi di lavoro, di salute e situazioni di necessità e urgenza. Per tutta la giornata c’è il divieto di spostarsi sul territorio regionali al di fuori della provincia di residenza, se non per ragioni di lavoro, scuola, salute e famiglia (solo comprovate necessità, con autocertificazione). Gli esercenti che violano l’ordinanza rischiano sanzioni e la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni