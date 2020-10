Campania, De Luca: “Halloween idiota, non penso a incidenti con Usa”

“Non penso avremo incidenti diplomatici con gli Usa per quello che ho detto, cioè che Halloween è una cosa idiota”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non fa marcia indietro e ribadisce la sua posizione in merito alla ricorrenza del 31 ottobre e alla decisione di imporre per quel fine settimana il coprifuoco alle 22. "Io l'ho detto - ha spiegato ieri sera in diretta a Che tempo che fa - perché mentre facciamo i conti con i posti letto e salviamo la vita della gente, c'è qualche imbecille da noi in Campania che si preparava alla festa di Halloween, mi sembra che queste idiozie non possano essere tollerate”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)