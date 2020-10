Napoli, titolare di 3 imprese con reddito di cittadinanza: denunciato

Le tre attività erano nel settore edile e commerciale. La vicenda è stata scoperta dai carabinieri: il 47enne, nell’istanza per il sussidio, aveva omesso di menzionare le proprie gestioni

Dal mese di marzo scorso godeva dell'assegno del 'reddito idi cittadinanza' ma era titolare di tre imprese: una nel settore edile e le altre due attive nel commercio. Per un 47enne di Poggiomarino (in provincia di Napoli) è scattata la denuncia. La vicenda è stata scoperta dai carabinieri della locale caserma. Secondo gli accertamenti di militari l'uomo nell'istanza per il reddito di cittadinanza aveva omesso di menzionare che fosse titolare delle aziende.