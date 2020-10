Incidente a Pozzuoli, 72enne travolta e uccisa da pirata delle strada

Lo scontro è avvenuto verso le otto di questa mattina alla rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino. La donna si stava recando a casa della figlia per accudire i nipotini

Una donna di 72 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada, il conducente non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. L'incidente è avvenuto questa mattina, verso le 8, alla rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino a Pozzuoli (Napoli).

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto emerso, la donna stava attraversando la strada, quasi deserta a quell'ora, per recarsi, come ogni giorno, a casa della figlia per accudire i nipotini. Una vettura, che viaggiava a forte velocità, l'ha travolta ed è poi fuggita in direzione Bacoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la polizia municipale, gli inquirenti cercano indicazioni utili dai testimoni e dalle telecamere di sorveglianza. Le condizioni della vittima, soccorsa dagli avventori di un bar delle vicinanze e da un edicolante, sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fa altro che constatare il decesso della donna parente di un noto imprenditore flegreo. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma al primo Policlinico di Napoli per l'esame autoptico.