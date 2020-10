Da Napoli a Ischia in aliscafo con la droga: due arresti

In arrivo da Napoli a Ischia, sbarcando dall'aliscafo sono stati sorpresi dagli agenti di polizia di Stato in possesso di droga: per questo due persone, una donna di 36 anni e un 18enne, sono state arrestate ieri sera. I due avevano con sé un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa, tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 14 grammi circa e una bustina con 2 grammi di marijuana. Entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.