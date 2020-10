Pozzuoli, litigano per una sigaretta: 41enne ferito agli occhi

Un uomo, ex infermiere di 44 anni, è stato arrestato dopo aver aggredito un 41enne con il quale ha litigato per una sigaretta. Il tutto è accaduto in una sala di attesa dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) dove i due si trovavano per una vista specialistica.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, D.F., incensurato, ha chiesto al 41enne di offrigli una sigaretta e dopo averla ottenuta sarebbe tornato dallo stesso chiedendo anche l'accendino. “Ora dovrei prestarti anche un polmone”, avrebbe risposto il 41enne scatenando la reazione dell'ex infermiere che lo ha colpito agli occhi causandogli gravi danni al bulbo oculare destro. Allertati dai sanitari, sul posto sono giunti i carabinieri della caserma di Licola che hanno bloccato ed arrestato e portato in carcere il 44enne con l'accusa di lesioni aggravate. La vittima dell'aggressione, ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, ha perso l'occhio destro mentre i medici stanno valutando quelle dell'occhio sinistro.