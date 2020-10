Napoli, titolare pizzeria denuncia estorsioni e minacce: due arresti

In manette due pregiudicati contigui al clan Contini. Dallo scorso giugno avevano preso di mira il pizzaiolo per costringerlo a pagare il pizzo

Due pregiudicati, F.L e S.S., entrambi contigui al clan Contini, sono stati arrestati a Napoli dagli agenti della squadra mobile dopo la denuncia presentata dal titolare di una pizzeria del quartiere Vasto-Arenaccia, da mesi vessato dalle continue minacce dei due che lo volevano costringere a pagare il pizzo.

La denuncia

Dallo scorso giugno, il pizzaiolo era stato preso di mira dai due, che pretendevano il pagamento di una somma di denaro in occasione delle festività di Pasqua, Natale e Ferragosto. In un’occasione, i malviventi hanno anche tentato di danneggiare la porta di ingresso. Episodio che ha permesso agli agenti di identificare e arrestare i due pregiudicati attraverso le immagini delle telecamere della zona. Quando le estorsioni sono iniziate, la pizzeria era già in fase di chiusura, in quanto il titolare aveva deciso di trasferirsi altrove. Ciò comunque non gli ha impedito di denunciare quanto stava accadendo alla polizia.