Napoli, 23enne colpito con un colpo di fucile a Ponticelli: è grave

Un ragazzo di 23 anni, R.C., è stato ricoverato in grave condizioni all'Ospedale del Mare a Napoli dopo essere stato colpito ieri sera da un colpo di fucile alla schiena nel quartiere di Ponticelli.

L'agguato

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane, con precedenti per furto e droga, si trovava all'esterno di un bar, in via Fratelli Grimm, quando è arrivata un'auto dalla quale è stato sparato il colpo. Il ragazzo è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Gli investigatori stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza e cercano anche di raccogliere eventuali testimonianze per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.