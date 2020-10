Coronavirus Napoli, Bassolino posta foto bus affollato: "Così non va"

"Non si può viaggiare in queste condizioni mentre i contagi aumentano. Si intervenga, per piacere: ognuno per la sua parte e finalmente tutti assieme", il commento

L'ex presidente della Regione Campania ed ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, ha postato su Twitter una foto di un bus affollato: "Così non va bene", il commento. Poi: "Non si può viaggiare in queste condizioni mentre i contagi aumentano. Si intervenga, per piacere: ognuno per la sua parte e finalmente tutti assieme".