Napoli, aveva armi in casa: polizia arresta 51enne

Gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un 51enne in via Croci Santa Lucia al Monte, a Napoli, nella quale hanno rinvenuto, occultata all'interno di un armadio, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, una penna metallica balistica calibro 22, un giubbotto antiproiettile e 316 cartucce di diverso calibro tra cui alcune per armamento bellico. L’uomo stato arrestato per detenzione di armi clandestine, munizionamento e ricettazione.