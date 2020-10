Avellino, medico ospedaliero denunciato per peculato

Avrebbe percepito direttamente dai pazienti i compensi per l'attività professionale in regime di "intramoenia allargata" senza riversare la quota spettante all'azienda ospedaliera di cui è dipendente. Per questo un dirigente medico dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è stato denunciato per peculato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di quasi 29mila euro.

Le indagini

Le indagini della guardia di finanza sono partite da una verifica fiscale nei confronti del medico che dal 2015 al 2018 avrebbe fatturato soltanto 345 visite su un totale di oltre duemila pazienti incassando complessivamente circa 140mila euro.