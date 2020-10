Maltrattamenti in famiglia, uomo arrestato in provincia di Napoli

Il 31enne è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi dal 2018

In provincia di Napoli i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi dal 2018.

La vicenda

Dalla madre avrebbe preteso denaro per l'acquisto di droga e alcol. Da quanto appreso, il 31enne avrebbe più volte minacciato la donna di morte, impedendole anche di uscire o di utilizzare il suo cellulare per chiedere aiuto. In un'occasione avrebbe anche danneggiato l'abitazione che condivideva con la madre 55enne, distruggendo suppellettili e mobili.