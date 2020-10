Aversa, aggredisce la madre: arrestato ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia ad Aversa, in provincia di Caserta, per aver aggredito la madre.

La ricostruzione dei fatti

Da una prima ricostruzione, il giovane pretendeva di ordinare una pizza d'asporto per la cena invece di attendere le pietanze che la madre gli stava preparando e così si è scagliato contro la donna mettendole le mai al collo e sbattendola contro il muro. Inoltre, già altre volte aveva picchiato la donna per motivi molto futili. Adesso il 16enne è al Centro di Prima Accoglienza. Solo l'intervento di uno zio aveva impedito conseguenze ancora più gravi per la donna, che si è anche recata in ospedale ed è stata refertata con alcuni giorni di prognosi.