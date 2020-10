Rapina in casa di un'anziana, un arresto nel Napoletano

Ha aggredito un'anziana donna per derubarla e poi è fuggito. È avvenuto questa notte a Villaricca (Napoli). La vittima della rapina è una pensionata di 81 anni mentre il presunto responsabile dell'aggressione è M. C., 30 anni, di Villaricca, già denunciato in passato, arrestato dai carabinieri della Stazione locale.

La ricostruzione della rapina

Il 30enne ha suonato al campanello, chiedendo ripetutamente di poter entrare. L'anziana ha aperto ed è stata travolta dall'uomo, che l'ha strattonata e colpita, facendola cadere a terra. La donna ha cominciato ad urlare, ed il malvivente è corso nella camera da letto dove si è impadronito di un marsupio contenente bigiotteria priva di valore e poi è fuggito, i vicini hanno chiamato il 112 ed una pattuglia, che si trovava nelle vicinanze, ha visto il 30enne scappare, lo ha rincorso e bloccato. Il giovane è stato trasferito in carcere. L'anziana donna è stata accompagnata in ospedale dove le sono stati prescritti 12 giorni di riposo.