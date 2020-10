Cacciatore precipita in un dirupo a Ischia, salvato

Un uomo è caduto stamattina in un dirupo ad Ischia durante una battuta di caccia nella zona collinare di Marevascio ed è stato salvato dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, in compagnia di un amico, quando ha visto i carabinieri forestali impegnati in controlli anti bracconaggio, prima si è nascosto in una grotta e poi ha tentato di fuggire, finendo però nel burrone. Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allertato anche un elicottero: il velivolo però non ha potuto operare per via del forte vento e il cacciatore è stato portato a spalla dai Vigili del Fuoco i e da alcuni volontari fino a una ambulanza del 118. Trasportato all'ospedale Rizzoli, ha riportato una forte slogatura ad una caviglia ed alcune escoriazioni.