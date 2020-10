Meteo a Napoli: le previsioni dell'1 ottobre

La presenza dell'alta pressione garantirà una cielo parzialmente nuvoloso in Sicilia e perlopiù sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature con valori che di giorno toccheranno punte di 27°C

La situazione meteo in città

Banchi di nebbia in graduale sollevamento. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SW con intensità di 13 km/h. Possibili raffiche fino a 15 km/h. Temperature minime comprese tra 12 e 16 °C e massime comprese tra 22 e 24 °C. Zero termico a 3550 metri. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

La situazione nel resto della Campania

La presenza dell'alta pressione garantirà una cielo parzialmente nuvoloso in Sicilia e perlopiù sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature con valori che di giorno toccheranno punte di 27°C.

La situazione meteo nel Cilento

Sereno. Vento O con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 10 km/h. Temperature minime comprese tra 9 e 17 °C e massime comprese tra 20 e 24 °C. Quota 0°C a 3600 metri.

La situazione meteo in Irpinia

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WNW con intensità di 13 km/h. Possibili raffiche fino a 25 km/h. Temperature minime comprese tra 5 e 14 °C e massime comprese tra 15 e 23 °C. Zero termico a 3050 metri, quota neve a 2350 metri.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16 µg/m³.