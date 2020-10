Napoli, scontri con auto durante inseguimento: cinque feriti

In manette un uomo di 49 anni. Dopo l'inseguimento non si è arreso e - claudicante - ha tentato la fuga a piedi. Ma è stato raggiunto da un carabiniere e trovato in possesso di due dosi di eroina e cocaina

A Melito di Napoli un inseguimento tra i carabinieri e un uomo, poi arrestato per possesso di droga, è terminato con un bilancio di due automobilisti coinvolti, auto distrutte e cinque persone ferite. La vicenda è accaduta in via Bakù.

L'inseguimento

I militari hanno notato un'auto sospetta e hanno deciso di seguirla per capire meglio i suoi movimenti. Il conducente, un 49enne, ha accelerato, nonostante l'alt intimato dai carabinieri. Ne è nato un inseguimento fino alla rotonda di Melito di Napoli che l'uomo ha percorso contromano. A forte velocità ha tamponato frontalmente una donna a bordo della sua auto ignara di cosa stesse accadendo. La vettura dei militari, invece, si è scontrata contro un'altra auto dove a bordo c'era un uomo. Il 49enne non si è arreso e - claudicante - ha tentato la fuga a piedi. Raggiunto da un carabiniere è stato arrestato. Perquisito, è stato trovato in possesso di due dosi di eroina e cocaina.