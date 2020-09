Rapina in un distributore gpl a Torre del Greco: arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni, A. M. M., è stato arrestato con l'accusa di aver rapinato, sotto la minaccia di una pistola, un distributore di gpl di Torre del Greco (Napoli) lo scorso 12 agosto. Volto travisato da mascherina e cappellino, l'uomo si era fatto consegnare 500 euro in contanti.

Le indagini

L'uomo è stato incastrato grazie alle immagini delle telecamere del distributore e del sistema di videosorveglianza cittadino. Durante la successiva perquisizione domiciliare è stata rinvenuta l'arma, risultata a salve, il marsupio, la mascherina e il cappellino indossati durante la rapina. ''Successive indagini - spiega in una nota il procuratore della Repubblica, Nunzio Fragliasso - hanno consentito di accertare che il 34enne, due giorni dopo, si era reso responsabili di un'altra rapina in danno del titolare di un negozio di articoli cinesi in via Roma a Torre Annunziata. Nella circostanza, sempre sotto la minaccia di una pistola, la vittima era stata costretta a consegnare la somma di 120 euro''. Il trentaquattrenne, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.