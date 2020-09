Maltempo: scuole chiuse a Caserta e provincia. Danni nel Salernitano

I danni nel Salernitano

Aziende agricole travolte da acqua e fango nell'agro nocerino sarnese dove il maltempo ha sradicato piante, divelto serre e distrutto le produzioni in campo da Pagani a San Marzano, da Scafati a Sarno. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ultima perturbazione. Secondo Coldiretti, la situazione delle provincia di Salerno "è la punta dell'icerberg di una drammatica emergenza che ha colpito a macchia di leopardo le campagne lungo tutta la Penisola dove sono triplicate le tempeste, rispetto allo scorso anno, nell'ultima settimana di settembre che ha fatto segnare sull'Italia ben 89 eventi estremi tra nubifragi, tornado, bombe d'acqua, grandinate, vento forte e addirittura l'arrivo anticipato della neve sulle montagne, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd)".

Dopo giorni critici per l'allerta meteo, tuttavia, da stamattina la situazione sembra andare verso una graduale normalità. Oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco solo nella giornata di ieri. A Sarno, dove oggi le scuole sono chiuse, le strade sono state invase da fango e detriti. I cittadini evacuati - centinaia - nelle zone critiche hanno trovato accoglienza presso familiari e nei locali della scuola Baccelli.

A Salerno, dove anche qui le scuole sono chiuse per oggi e si terrà una riunione del COC per le 12.30, solo due al momento gli interventi in corso, ovvero due verifiche statiche a seguito del maltempo delle scorse ore. Anche ad Angri, interessata da svariati episodi di allagamenti, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale sono state chiuse, così come a Baronissi e a Montecorvino Pugliano. A Cava de' Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli spiega che "il vento ha fatto volare via un pezzo di copertura della Palestra di Santa Lucia e il cedimento di un muro in pietra con la conseguente frana sulla strada in via Nicola Pastore tuttora bloccata. Si registrano danni anche al cimitero civico".

La situazione in provincia di Avellino

Pesante il bilancio dei danni provocati dalle abbondanti precipitazioni che dal pomeriggio di ieri si sono abbattute in provincia di Avellino. Particolarmente colpito il comune di Monteforte, dove una decina di famiglie sono state fatte evacuare dalla Protezione Civile ed hanno trascorso la notte nei locali della scuola elementare. Un fiume di fango e detriti con inaudita violenza ha invaso il centro storico poco dopo le 17 e a monte del paese non hanno retto gli argini di Valloncello Oscuro, un corso d'acqua parzialmente tombato che è letteralmente esploso in località Ponte Piazza e nella centrale via Loffredo. Completamente allagata la sede municipale.

Critica la situazione anche ad Avellino, dove il torrente Fenestrelle è esondato all'altezza del Ponte delle Filande, al confine con il territorio del comune di Atripalda. Nel capoluogo, in contrada Chiaire, paura per alcune famiglie di residenti minacciate dal crollo di un ampio muro di contenimento. I nuclei familiari sono stati precauzionalmente evacuati. Molte zone della città (Ponte della Ferriera, via Carducci, via Zoccolari) sono rimaste per molte ore sott'acqua. Da stamattina sono in corso i sopralluoghi dei tecnici del Genio Civile.

A Pozzuoli crolla palo della luce

Disagi anche nell'area flegrea: solo nel comune di Bacoli si contano duecento interventi urgenti per fronteggiare cedimenti ed allagamenti di strade e seminterrati, crolli di alberi, colate di fango ed illuminazione pubblica spenta. In campo Vigili del fuoco, Protezione Civile, tecnici del comune e polizia municipale coordinati dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

A Pozzuoli si è sfiorata la tragedia in via De Curtis nel quartiere di Monterusciello per il crollo di un palo della pubblica illuminazione. Ha invaso l'intera carreggiata, fortunatamente in un momento in cui non transitavano mezzi. Nello stesso quartiere chiusa via Brancati per allagamenti e cedimenti stradali.

A Quarto l'intensa pioggia ha provocato disagi nel centro storico ed allagato il cortile e i piani terranei della scuola Rodari. Danneggiate, infine, le colture nelle aree interne tra Pozzuoli, Quarto, Monterusciello e Licola. I maggiori danni per l'uva prossima alla raccolta. Nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida oggi scuole chiuse per precauzione per evitare disagi a studenti, familiari e personale scolastico nel raggiungere i vari siti scolastici. Chiusi anche giardini pubblici e parchi.