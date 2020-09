Napoli, guasto a un treno: servizio limitato su linea 1 della metro

Il servizio è attivo solo nella tratta Piscinola-Dante. Dovendo diradare la frequenza delle corse, Anm ha disposto lo stop a piazza Dante per evitare assembramenti durante l'attesa

A causa del guasto di un treno, la linea 1 della metro di Napoli funziona al momento solo nella tratta Piscinola-Dante. Dovendo diradare la frequenza delle corse, Anm ha fermato il servizio a piazza Dante per evitare che si creassero assembramenti sulle banchine. L'azienda sta lavorando per mettere in esercizio un altro treno.